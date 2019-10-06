Burkina Faso'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var Burkina Faso’da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı

Saldırı, ülkenin kuzeyinde yer alan Soum bölgesindeki Madoudji köyünde bulunan bir altın madenindeki işçilere düzenlendi. Yerel medya, saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.



Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum'a komşu olan Bam eyaletinde de benzer olaylar yaşanmıştı. Son haftalarda, bölgede düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Terör tehdidi nedeniyle, 19 bin kişi bulundukları yerlerden, ülkenin diğer bölgelerine kaçmak zorunda kaldı. KAYNAK: DHA

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