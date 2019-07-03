0553 313 94 23

Burkina Faso'da genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle sıtma mücadelesi

Sıtmayla mücadele için binlerce genetiği değiştirilmiş sivrisinek doğaya salındı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
Burkina Faso'da genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle sıtma mücadelesi

DAKAR (AA) - Burkina Faso'da eleştiri ve itirazlara rağmen sıtmayla mücadele için binlerce genetiği değiştirilmiş sivrisinek doğaya salındı.

Burkina Faso Sağlık Bilimleri Araştırmaları Enstitüsü (IRSS), ülkenin güneybatısındaki Bana kentinde bir köyde 10 bin genetiği değiştirilmiş erkek sivrisineği doğaya bıraktı.

Bazı sivil toplum kuruluşu ve dernekler, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin yeni hastalıkları bulaştırma riskine karşı halkın tedirgin olduğunu belirterek, bu sivrisineklerin bölgeye salınmalarına karşı çıkıyordu.

IRSS’den yapılan açıklamada, sıtmayla mücadele kapsamında yapılan söz konusu eylemin etik ve mevzuata uygun olduğu, bölgedeki topluluklardan izin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sıtmanın yaklaşık 400 türü bulunan, sıtmaya neden olan Anofel cinsi dişi sineklerden bulaşması nedeniyle erkek sivrisinekler tercih edildi." ifadesi kullanıldı.

Target Malaria (Hedef Sıtma) adlı girişim tarafından desteklenen proje Afrika’da bir ilk oldu.

Sıtma, hastalık taşıyan dişi sivrisineklerin insanları ısırmasıyla bulaşıyor.

Burkina Faso'da geçen yıl 12 bin sıtma vakası görüldü, bunlardan 4 bini ölümle sonuçlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
  1. Burkina Faso
  2. mücadele
  3. sıtma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunusemre yaz aylarında sokak hayvanlarını unutmadı
    1. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    2. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    3. İBB’de 3 yeni atama!
    4. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    5. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    6. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    7. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    8. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    9. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    10. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    11. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    12. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    13. LGS’deki başarı sevindirdi
    14. Hafter güçlerinin göçmen merkezine..
    15. "En faydalı isimler üzerinde..
    16. Salihli Belediye meclisi içkili yerler..
    17. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri..
    18. İleri teknoloji kampüsü için..
    19. Kocaeli’de akrabasını öldürerek..
    20. Kuşadası’nda plastik sandalye ve masa..
    21. Mersin’den Volkswagen’e yatırım çağrısı
    22. AK Parti'den açıklama: Teklif Meclis'e..
    23. Genetiği değiştirilmiş binlerce..
    24. Ayvalık’ta Afganistan uyruklu mülteci..
    25. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu..
    26. Oturarak voleybolda şampiyonlar belli..
    27. Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı
    28. Çocukları ile görüşmek isteyen anne..
    29. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım’dan..
    30. Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz