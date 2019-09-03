0553 313 94 23

Burkina Faso’da darbeci generallere hapis cezası

Eylül 2015’te geçici hükümete karşı yapılan darbe girişimden sorumlu tutulan 2 general hapse mahkum edildi

03 Eylül 2019 Salı 00:46
Burkina Faso’da darbeci generallere hapis cezası

DAKAR (AA) - Burkina Faso’da askeri mahkeme, 2015 yılında geçici hükümete karşı düzenlenen darbe girişiminin arkasında oldukları gerekçesiyle 2 generali hapis cezasına çarptırdı.

Devlet televizyonundaki habere göre, darbe girişimine karışan 80’den fazla kişinin yargılandığı davada, General Gilbert Diendere cinayet ve devlet güvenliğine zarar vermek suçundan 20, General Djibril Bassole ise vatana ihanet suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi.

Sivil toplum kuruluşları, davayı, demokrasi karşıtı güçlere karşı bir zafer olarak değerlendiriyor.

Burkina Faso’yu 30 yıl yöneten Blaise Compaore, halk ayaklanmasıyla 2014’te devrilmişti.

Diendere komutasındaki Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı, Eylül 2015'te Compaore’nin yerine gelen geçici hükümetin kabine toplantısını basarak yönetime el koyduğunu ilan etmişti.

Darbe ile yönetimden uzaklaştırılan dönemin Devlet Başkanı Michel Kafando, bir hafta sonra iktidarı geri aldığını, başkanlığını yaptığı geçici hükümetin yönetime geri döndüğünü açıklamıştı.

Halkın darbeye karşı çıkması sırasında 15 kişi ölmüş, 200’den fazla kişi de yaralanmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 00:46
  1. Burkina Faso
  2. darbe
  3. General
  4. Mahkum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı
    1. Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı
    2. Kaş ve Erdek yangınları kontrol altına..
    3. Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    4. Bursaspor'da transferler
    5. Burkina Faso’da darbeci generallere..
    6. PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
    7. Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22..
    8. ABD'den flaş açıklama: Afganistan'dan..
    9. Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya..
    10. Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı
    11. Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk..
    12. ABD'de teknede yangın: 4 ölü
    13. Türkiye’de 2019/2020 sezonu yaz..
    14. Dışişleri Bakanlığından ‘FARC’..
    15. Lübnan ekonomik OHAL ilan etti
    16. Futbolda birinci transfer dönemi sona..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2019
    18. Erzurumspor'dan 3 transfer
    19. "Çok doğru bir karar vermişim"
    20. Boris Johnson'ın makalesi İslamofobiyi..
    21. Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a saldırısını..
    22. Lübnan'dan skandalın üzerini örtme..
    23. Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması
    24. Milli Takım'da sakatlık şoku!
    25. Paris’te ’haşema’ eylemi havuz..
    26. Hamsilos için tepki yürüyüşü
    27. Otomobil 170 metrelik uçuruma..
    28. Galatasaray Lemina'yı açıkladı!
    29. Bakan Pakdemirli’den yangınlara..
    30. Muğla'da motosiklet bariyere çarptı: 1..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi