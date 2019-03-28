Burkina Faso'da askeri üsse saldırı: 4 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da teröristlerin askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 4 askerin öldüğü bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, teröristler, ülkenin Barani bölgesindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti. Teröristler, askeri mühimmatı ateşe verdi ve araçları kundakladı. Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi ölmüştü.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

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