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Burkina Faso'da askeri karakola silahlı saldırı

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti

08 Şubat 2019 Cuma 04:47
Burkina Faso'da askeri karakola silahlı saldırı

DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun orta kuzeyinde, askeri karakola düzenlenen silahlı saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Bam kentindeki Kongoussi karakoluna silahlı saldırı düzenlendi.

Askerler karakolda tutulan 2 teröristi kaçırma girişiminde bulunan saldırganları püskürttü.

Saldırıda yoldan geçen 2 sivil kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hafta başında da Burkina Faso ordusu, Bomboro ve Boucle du Mouhoun" bölgesinde terör gruplarına yönelik hava ve kara operasyonlarında 146 teröristi öldürmüştü.

Ardından teröristlerin ülkenin kuzeyindeki askeri birliğe saldırısında 5 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker yaralanmış, saldırıda 21 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi ölmüştü.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 04:47
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