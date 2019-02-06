0553 313 94 23

Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

Teröristlerin Oursi askeri birliğine saldırısında 5 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı

06 Şubat 2019 Çarşamba 05:15
Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun kuzeyinde teröristlerin askeri birliğe saldırısında 5 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, silahlı kuvvetlerin pazartesi günü kara ve hava harekatı düzenlediği bölgedeki terörist gruplardan biri Oudalan kentindeki Oursi askeri birliğine saldırdı.

Teröristlerin saldırısında 5 asker yaşamını yitirirken 3 asker de yaralandı.

Saldırının ardından operasyon düzenleyen askerler, 21 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ülkede Mali, Moritanya, Nijer, Çad ve Burkina Faso'dan oluşan G5 Sahel ortak gücü ülkelerinin devlet başkanları zirvesi düzenleniyor.

Burkina Faso ordusu, önceki gün Bomboro ve Boucle du Mouhoun" bölgesinde terör gruplarına yönelik havadan ve karadan yürüttüğü operasyonlarda 146 teröristi öldürmüştü. Genelkurmay Başkanlığı, ülke toprakları ile vatandaşların can ve malları güvenceye alınana kadar operasyonların devam edeceğini açıklamıştı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi ölmüştü.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 05:15
  1. askeri birlik
  2. Burkina Faso
  3. Ordu
  4. oursi
  5. saldırı
  6. terörist

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: 5 ölü, 3 yaralı
    1. Burkina Faso'da askeri birliğe..
    2. HSK Genel Kurul kararı Resmi Gazete'de
    3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi..
    4. Sudan'da Beşir karşıtı gösteriler
    5. Türkiye-ABD çalışma grubu..
    6. Katar'la AB arasında ulaşım ve..
    7. Mübaşir kadroları "Genel İdare..
    8. ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'den..
    9. Kadın yolcunun çaldığı taksiyle..
    10. TFF 1.Lig ekibinden Tuncay Şanlı..
    11. Hıncal Uluç: Şenol Güneş ilk defa..
    12. Pompeo'dan skandal paylaşım:..
    13. Arjantin'de ABD karşıtı protesto
    14. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İş..
    15. Hamburg, Berkay Özcan'ın golüyle tur..
    16. Suriye'de Heccin'den kaçan 35 çocuk..
    17. ABD'li komutandan skandal itiraf:..
    18. Mısır'ın turizm kentinde bina çöktü: 3..
    19. Aydın'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Hamas Mısır görüşmeleri
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor