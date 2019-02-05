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Burkina Faso ordusundan teröristlere yönelik operasyon

Operasyonda 146 terörist etkisiz hale getirildi

05 Şubat 2019 Salı 03:56
Burkina Faso ordusundan teröristlere yönelik operasyon

DAKAR (AA) - Burkina Faso ordusunun teröristlere yönelik operasyonlarında 146 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Silahlı Kuvvetler ülkenin kuzeyindeki "Boucle du Mouhoun" bölgesinde terör gruplarına yönelik hava ve kara operasyonları yürüttü.

Operasyonlarda 146 terörist etkisiz hale getirildi.

Söz konusu harekat, teröristlerin iki gün önce bölgede 14 sivili öldürdüğü saldırıya cevap niteliğinde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, ülke toprakları ile vatandaşların can ve malları güvenceye alınana kadar operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi ölmüştü.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 03:56
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