Burkina Faso da cihad yanlılarına karşı Bayraktar TB2'yi kullanmaya başladı

Cihat yanlısı grupların Batı Afrika'daki artan varlığı bu bölgede yer alan ülkeleri bir dizi yeni tedbir almaya sevk etti. Bu tedbirlerin başında ise Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2'ler geliyor.

Batı Afrika ülkelerinin cihat yanlısı gruplara karşı aldığı önlemler arasında insansız hava araçlarının sahada kullanılması da vardı.

Birçok farklı çatışma bölgesinde kullanılan Baykar Teknoloji üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, son olarak Batı Afrika ülkelerinde de askeri operasyonlarda kullanılmaya başlandı.

Burkina Faso'nun güneyinden Togo'nun kuzeyine kayan bazı cihat yanlısı gruplara karşı bu ülkedeki Savana bölgesinde TB2'ler devreye girdi.

Öte yandan Nijer'in de Türkiye ile geçtiğimiz yıl vardığı anlaşma doğrultusunda satın aldığı TB2'leri çatışma alanlarında kullandığı biliniyor.

Son olarak Burkina Faso'daki cunta yönetimi de Batı Afrika'da TB2'leri sahada kullanmaya başladı.

Yaklaşık bir yıl önce 5 adet Bayraktar TB2 siparişi veren Burkina Faso'da ordu güçleri, bu TB2'lerden ikisini teslim aldı.

Bu kapsamda Burkina Faso'nun 2 adet TB2'yi ülkenin batı kırsalında kullanmaya başladığı bildirildi.

Radio France Internationale, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Bobo-Dioulasso Hava Üssü'nde iki adet TB2'nin konuşlandığını duyurdu.

Sipariş verilen TB2'lerden 3'ünün de gelecek aylarda Burkina Faso'ya tedarik edilmesi bekleniyor.

Bazı Burkina Faso ordu mensuplarının şu anda Türkiye'de Bayraktar TB2 üzerine eğitim almakta olduğu ifade ediliyor.

Afrika kıtasında Bayraktar TB2'nin kullanıldığı ülkeler şunlar: Somali, Cibuti, Etiyopya, Libya, Fas, Nijer, Burkina Faso ve Togo.

Kaynak: Mepa News