Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore TBMM'de Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile bir araya geldi

TBMM (AA) - Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Şentop'un makamında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Şentop, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Kabore'ye Türkiye Basketbol Mili Takım formasını hediye etti. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, görüşmenin ardından darbe girişiminde FETÖ tarafından bombalanan yerler ile TBMM Genel Kurulunu gezdi. Kabore, TBMM ana binasında bombalanan yere çiçek bıraktı. Kabore ve beraberindeki heyete, TBMM Burkina Faso Dostluk Grubu Başkanı Niyazi Güneş ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da eşlik etti.



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