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Hollandalı akademisyenden burka yasağına tepki! Kar maskesi taktı

Hollanda'da 5 ay önce onaylanan skandal burka yasağına tepki göstermek amacıyla bir akademisyen, diploma törenine kar maskesi takarak geldi.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:01
Hollandalı akademisyenden burka yasağına tepki! Kar maskesi taktı

Rotterdam Üniversitesinde yönetim ve inovasyon yüksek lisans eğitimini tamamlayan 60 yaşındaki Hollandalı akademisyen, geçen haftaki mezuniyet töreninde diplomasını alırken kar maskesi taktı.

Farklı üniversitelerde ders veren Erwin Sengers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diploma töreninde yaptığı eylemin ülkede onaylanan burka yasağına tepki olduğunu ve bunu yüzü gizleyen bir giysinin kişinin kimliğini değiştirmediğini göstermek için yaptığını söyledi. 

 Bir inanca sahip olma hakkının hiçbir sınırı olmadığını belirten Sengers, "Eğer bir kişi belirli bir yaşam tarzı seçtiyse hiçbir yasak onu ondan vazgeçiremez." dedi. 

Sengers, burka tartışmasında, kişinin kimliğine bakılması ve yargılarken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kutuplaşmış bir toplumdaki kişiler diğerinin farkında olmadan zıt görüşlerle yan yana yaşarlar. Etkileşime yanaşılmadığı takdirde ise başörtülü olsun veya olmasın diğerini her türlü tanıma şekli eksik kalır. Yargılama şeklimizde, insanların davranışına göre hareket etmemiz gerekir. Tek taraflı bir yasak, iki tarafın arasında bağ kurmak yerine uzaklaştırır. Burka yasağıyla toplumsal değişim ve zorluklara yönelik korkuya karşı güven sağlayamazsınız."

Hollanda Senatosu 5 ay önce, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onaylamıştı. Yasayla eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde kişilerin yüzü tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatılması yasaklanıyor.

Ülkede, "burka yasağı" yasasının uygulanacağı sektörler ile hükümet arasında görüşmeler aylarca sürebileceği için yasa yılbaşından önce yürürlüğe girmeyecek. Ülkede yasalar 1 Ocak ve 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:01
  1. Erwin Sengers

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