Buric'in Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilmesi Hırvatistan Başbakan Andrej Plenkovic: - "Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric'in, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilmesi Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın zaferidir"

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric'in, Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine seçilmesini Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın zaferi şeklinde nitelendirdi. Başkent Zagreb'de basın toplantısı düzenleyen Plenkovic, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilen Hırvat Bakan Buric'in başarısını değerlendirdi. Plenkovic, Hırvatistan adına Buric'i tebrik ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Buric'in Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilmesi Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın zaferidir. Buric, bölge ülkelerden Avrupa Konseyi'nde üst mevkide görev alan ilk kişi olma özelliği taşımaktadır ve bu hepimizin gurur duyması gereken bir durumdur." - Oyların 159'unu aldı Avrupa Konseyi'nde genel sekreterliğe getirilmesi, ülke medyasına da yansıyan Buric'in, oylamanın ardından yaptığı konuşma basında geniş yer buldu. Strazburg'daki seçimde oyların 159'unu alan Buric, 105 oyun çıktığı Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'i geride bırakarak göreve getirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.