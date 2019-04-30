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Burhaniye’nin huzur ve güvenliği masaya yatırıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması amacıyla düzenlenen ‘Toplum Destekli Polislik Toplantısı” Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında yapıldı.

30 Nisan 2019 Salı 13:27
Burhaniye’nin huzur ve güvenliği masaya yatırıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması amacıyla düzenlenen ‘Toplum Destekli Polislik Toplantısı” Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında yapıldı.


Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Durukan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Erol Büyüktopçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Zabıta Müdürü İsmail Aktaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Selçuk Çiftçi, Mahalle Muhtarları Temsilcisi Beksat Topçu ve Ağacık Mahallesi Muhtarı Hasan Dayı katıldı.


Toplantıda yerel kurum temsilcilerinin dinlendiği toplantıda uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu temini ile ilgili alınacak tedbirler, meskun mahallerde silah atımı, hırsızlık olaylarına karşı alınan tedbirler, bazı suç odakları tarafından kullanılan metruk binaların yıkımının sağlanması, mahalle düğünlerinin ve düğün konvoylarının denetimi, internet kafelerin denetimi gibi konular görüşüldü.


Kaymakam Öner, “İlçe halkının huzuru ve güvenliği için emniyet personelimiz ve jandarmamız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gençlerimizin sağlığı için zararlı maddelerle mücadelemize devam edeceğiz. Asayiş konusunda muhtarlarımıza da iş düşüyor. Onların vereceği destek güvenlik güçlerimiz için çok önemli. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde huzur ve güvenliğin artırılmasında personelimizin fedakarlığı, yoğun çabası ile vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine katılımı, bize destek olmaları ve muhtarlarımızın bu konularda özen göstermesi ve kolluğa yardımcı olmaları önleyici emniyet hizmetleri ve güvenlik hizmetlerinde başarılı olmamız açısından çok önemli. Bu sene ilçemizde yeni göreve başlayan 24 mahalle bekçimizin de kadrolarımıza dahil olmasıyla birlikte geceleri işlenen bazı suç türleri başta olmak üzere Emniyet Teşkilatımız daha etkili hizmet sunma imkanına kavuşmuştur. Bu toplantımızda da bilhassa yerel kurumların temsilcilerini dinledik. İlçemizin güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenlik hizmetlerine ilişkin sorunları yerel düzeyde dinlemek ve buna göre hizmetlerini planlamak adına bir araya geldik. Toplantımıza katılan ve asayiş hizmetleri konusunda bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Burhaniye’nin daha huzurlu ve yaşanılır bir kent olması için ilgili tüm kurumlarla işbirliği yaparak tüm emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimlerimizle elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz”


Toplantı görüş ve önerilerin dinlenmesi ve alınan kararların kısa sürede işleme konulacağının ve daha sık bir araya gelineceğinin belirtilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:27
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