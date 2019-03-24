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Burhaniyeli Tural, hazırladığı Kanuni kılıcını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde makine ve yedek parça üretimi yaparak geçimini sağlayan Muammer Tural, iki yıl önce hazırladığı altın kaplama ‘Kanuni Kılıcı’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırmayı başardı.

24 Mart 2019 Pazar 12:40
Burhaniyeli Tural, hazırladığı Kanuni kılıcını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde makine ve yedek parça üretimi yaparak geçimini sağlayan Muammer Tural, iki yıl önce hazırladığı altın kaplama ‘Kanuni Kılıcı’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırmayı başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için Tekirdağ’a giden Tural, miting için gelen Cumhurbaşkanına kılıcı kendi elleriyle teslim ederken, şimdi de zeytin ağacından özel masa hazırlamaya başladı.


Burhaniye’de yaşayan 2 çocuk babası Muammer Tural, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki iş yerinde Osmanlı kılıçlarıyla teber ve balta yapımına başladı. Kılıç yapımına 7 yıl önce başlayan Tural, işini geliştirerek, devlet ve iş adamları için onlarca kılıç üretti. Kanuni Sultan Süleyman’ın savaş meydanlarında kullandığı kılıcın patentini alan Tural, son eseri ’Kanuni kılıcı’nı da Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladı. Tural, iki yıl önce yaptığı kılıcı da Tekirdağ mitinginde Erdoğan’a teslim etti. İşinde iddialı olduğunu belirten Tural, "2010 yılından beri kılıç, topuz ve teber imalatı yapıyorum. Toplum olarak ecdadımızın kullandığı savaş aletlerini bilmiyoruz, tanımıyoruz. Daha doğrusu tarihimizi yeteri kadar bilmiyoruz. Çin kılıçları, Japon kılıçları, çarşıda pazarda satılıyor. Biz ecdadımızın kullandığı savaş aletlerini bilmiyoruz. Biraz araştırma yaparak, bunun imalatına karar verdim. Bu güne kadar Devlet yetkilileriyle önemli iş adamları için tarihi savaş aletleri ürettim. İki yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığım altın kaplama ‘Kanuni kılıcı’da 16 Mart’taki Tekirdağ mitinginde takdim ettim. Çok memnun oldu. Bu arada yazdığım bir mektubu da Sayın Erdoğan’a verdim. Mektupta, ürettiğim ürünlerle yurt dışı fuarlara katılmak istediğimi ve bu konuda yardımcı olmasını istedim. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan için zeytin ağacından özel bir masa hazırlamaya başladım. Çoközel bir masa olacak. Onu da Ankara’ya göndereceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:40
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