Burhaniyeli simitçi vatandaşları LÖSEV’e bağışa çağırdı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bu güne kadar çeşitli kampanyalara öncülük eden simitçi Ahmet Nedim Hergül, vatandaşları Lösemili Çocuklar Vakfı’na(LÖSEV) kurban bağışı yapmaya çağırdı. Simit arabasının iki yanına” Her kurban lösemili çocuklaracan” yazılı afişi asan Hergül, takdir topladı.

Cumhuriyet Meydanında simit satarak geçimin sağlayan 64 yaşındaki Hergül, geçtiğimiz Ramazan ayında bir günlük gelirini LÖSEV’e bağışlarken, şimdide kurban bağışı için çalışma başlattı. LÖSEV’in çalışmalarını anlatan Hergül, “Önümüzde kurban bayramı var. Birçok insan kurbanlarını böyle kurumlar bağışlamak istiyor. Bütün bankalarda LÖSEV’in hesap numaraları var. Gidip bağışlayabilirler. Böylelikle lösemili çocuklara destek olurlar.Bu konuda vatandaşları bilgilendiriyorum” dedi.