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Burhaniyeli simitçi şiir sevgisi

Burhaniye ilçesinde, Simit satarak hayatını kazanan Şair Ahmet Nedim Hergül, simit arabasını yazdığı şiirlerle ve Burhaniye fotoğrafları ile süsledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Burhaniyeli simitçi şiir sevgisi

Burhaniye ilçesinde, Simit satarak hayatını kazanan Şair Ahmet Nedim Hergül, simit arabasını yazdığı şiirlerle ve Burhaniye fotoğrafları ile süsledi. Şiir yazmayı çok sevdiğini anlatan Hergül, şiir ve fotoğrafların müşterilerin ilgisini çektiğini söyledi.


Hürriyet Meydanında, simit satarak geçimini sağlayan 65 yaşındaki Ahmet Nedim Hergül, 30 yıl içtiği sigarayı bırakırken, yazdığı sigara karşıtı şiirlerle de adını duyurdu. Burhaniye’de adı Şair Simitçi’ye çıkan Hergül, bu güne kadar onlarca şiire imzasını atarken, bazı şiirlerinide simit arabasında sergilemeye başladı. İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan fotoğrafları da simit arabasına asan Nergül, “Ben gençliğimden bu yana şiir yazmayı çok seviyorum. Bu güne kadar yüzlerce şiir yazdım. Burada şiirlerimin yanı sıra ilçemizin güzelliklerini de tanıtmak istiyorum. Arabama astığım şiirler ve fotoğraflar dikkat çekiyor. Çok ayıda vatandaş bana teşekkür ediyor. İlçe turizmine de katkıda bulunmak istiyorum. Şiir yazmaya devam edeceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:40
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