Burhaniyeli esnaftan anlamlı kampanya

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ali Çetinkaya Caddesinde gıda maddeleri satan işyeri açan Hamithan Aydın, şehit ve gazi yakınları için tüm ürünlerde yüzde 20 indirim uygulamaya başladı. Ülke olarak şehit ve gazilere çok şey borçluğu olduğunu söyleyen Aydın, uygulamayı işyerini camına astığı yazı ile de duyurdu.

Burhaniye’de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nu bitiren 22 yaşındaki Hamithan Aydın, Ali Çetinkaya Caddesinde bal, pestil, marmelat ve zeytin ürünlerini satan işyerini açtı. Aydın önemli bir kampanyaya da imza attı. Şehit yakınları ve gaziler için indirim uygulayan Aydın’n “Bu işyerinde şehit ailelerine ve gazilere bal, pestil, köme, marmelat çeşitleri ve zeytin ürünlerinde yüzde 20 indirim uygulanır” yazısı ilgi çekti. Hamithan Aydın, indirim uygulamasının devam edeceğini anlatırken, ülkenin şehit ve gazilere çok şey borçlu olduğunu söyledi.