Burhaniye’de yılın ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Burhaniye ilçesinde, İlk hac kafilesi, Belediye Başkanı Ali kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Tamer Midilli’nin de katıldığı törenle uğurlandı. Uğurlama töreni öncesiKocacamide mevlit okunurken, uğurlama sırasında da dualar yapıldı ve hac çorbası ikram edildi.

Burhaniye’de 20 kişilik ilk hac kafilesi coşkulu törenlerle kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreni sırasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirilirken, duygusal anlar da yaşandı. Uğurlama törenine katılan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hacı adaylarına hediye paketleri verirken, hayırlı yolculuklar diledi. Nizam Turizm yetkilisi Fuat Büke, uğurlama törenine katılanlara teşekkür ederken çorba ikramı yaptı. Kocacami önünde düzenlenen törende büyük coşku yaşanırken, Emekli Vaiz Ramazan Daş’ da dua yaptı. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Daş, “Allah, hepimizin dualarını kabul etsin. Sizlerin oralarda yapacağınız dualardan bizleri de hissedar etsin. Allah, tavaf ve vakfelerinizi kabul etsin. Allah, ülkemizin birik ve beraberliğini daim kılsın. Gönlünde olan herkesehacca gitmeyi nasip etsinAllah, hepinize hayırlı yolculuklar ihsan etsin” dedi.

20 hacı adayı yüzlerce vatandaş tarafından uğurlandı.