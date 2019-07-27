Burhaniye’de yazlık sitedeki ot yangını korkuttu Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Haberkent tatil sitesi yanında çıkan ot yangını heyecana sebep oldu.

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Haberkent tatil sitesi yanında çıkan ot yangını heyecana sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ören-Akçay yolu üzerindeki otluk alandan dumanlar yükselince vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürürken, duman altı olan yazlıklardaki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yangının araçlardan söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.