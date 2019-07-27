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Burhaniye’de yazlık sitedeki ot yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Haberkent tatil sitesi yanında çıkan ot yangını heyecana sebep oldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:17
Burhaniye’de yazlık sitedeki ot yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Haberkent tatil sitesi yanında çıkan ot yangını heyecana sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre, Ören-Akçay yolu üzerindeki otluk alandan dumanlar yükselince vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürürken, duman altı olan yazlıklardaki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yangının araçlardan söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:17
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