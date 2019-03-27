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Burhaniye’de Ticaret Otopark Projesi

Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan Mahkeme Mahallesi Ticaret-Otopark Projesi ile ilçenin park sorunu çözülecek.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:52
Burhaniye’de Ticaret Otopark Projesi

Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan Mahkeme Mahallesi Ticaret-Otopark Projesi ile ilçenin park sorunu çözülecek. Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçeyi daha ferah ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla her gün yeni projeler ürettiklerini anlattı.


Birçoğu hayata geçirilen projelere eklenen Mahkeme Mahallesi Ticaret-Otopark Projesi ile trafik ve park sorununun önüne geçilmesi planlanıyor. Mülkiyeti Belediyeye ait Mahkeme Mahallesi Pazaryeri yanında bulunan arsaya yapılması planlanan Ticaret- Otopark Projesi için, ilçe genelinde avam mimari proje yarışması düzenlendi. Yarışmada, dereceye girerek seçilen proje kapsamında Otopark, Semt pazarı, alternatifli ticari bürolar veya 1+1 daireler yapılacak.


Projeyi çok önemsediklerini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Hazırladığımız Mahkeme Mahallesi Ticaret- Otopark Projesinin hayata geçirdiğimiz takdirde kentimizin en büyük sorunlarından biri olan otopark problemi ortadan kalkmış olacak. Bunun yanı sıra proje kapsamında modern Pazar yerli ve belediyemize gelir sağlayacak ticarethaneler de yer alacak. Belediye olarak kentimizi çağın yeniliklerine ayak uyduruyor ve halkımızın refah düzeyini yükseltiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:52
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