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Burhaniye’de termometreler 26 dereceyi gösterdi

Burhaniye ilçesinde, 3 gündür bahar havası yaşanırken, termometreler 25-26 dereceyi gösterdi.

10 Mart 2019 Pazar 13:25
Burhaniye’de termometreler 26 dereceyi gösterdi

Burhaniye ilçesinde, 3 gündür bahar havası yaşanırken, termometreler 25-26 dereceyi gösterdi. Havanın ısınması vatandaşları sevindirdi.

 

Burhaniye de, soğuk ve yağışlı havaların ardından bahar havasının yaşanması vatandaşları sevindirdi. Termometreler 25-26 dereceyi gösterirken, insanlar kendini sokağa attı. Sıcak havanın tadını doyasıya çıkaran Burhaniyeliler, park ve bahçelere akın etti.

 

Cumhuriyet Meydanı’nda güvercinleri koşturan kızını seyreden Seher Emir, “Bugün hava çok güzel. Kızımla birlikte sokağa çıktık. Kızım güvercinleri koşturuyor, ben de onu izliyorum” diyerek sıcak havaların tadını çıkardıklarını anlattı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:25
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