Burhaniye’de sulama motorundan çıkan ot yangını korkuttu
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Ayaklı Mevkiinde sulama motorundan çıktığı sanılanot yangını korkuya neden oldu.07 Temmuz 2019 Pazar 15:39
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Ayaklı Mevkiinde sulama motorundan çıktığı sanılanot yangını korkuya neden oldu. Yazlıkları duman atında bırakan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ayaklı Mevkiinde yangınihbarınıalan Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa zamanda olay yerine ulaştı. Yörede sulama yapan bir motordan çıktığı sanılan yangın kısa sürede sürdürüldü. Yangının söndürülmesi, yöredeki yazlıkçılara rahat bir nefes aldırdı.
YORUM YAZ