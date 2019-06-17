Burhaniye’de su deposuna düşen kediyi itfaiye kurtardı Burhaniye ilçesinde, Boşsu deposuna düşen kediyi itfaiye kurtardı.

Burhaniye ilçesinde, Boşsu deposuna düşen kediyi itfaiye kurtardı.Kedi kurtarma operasyonuPelitköy Mahallesinde gerçekleşti.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki kırsal Pelitköy Mahallesi Karaoğlan Caddesinde Seyfi Uran’a ait evin su deposundan kedi seslerinin gelmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye uzun uğraş sonucu, 3 metrelik su deposundan kediyi kurtarmayı başardı. Kedi doğal ortama salınırken, Seyfi Uran itfaiye ekibine teşekkür etti.

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