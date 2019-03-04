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Burhaniye’de Şehit Astsubay Çelik’in adı parkta yaşatılacak

Burhaniye ilçesinde, 2015 yılında Van’ın Erciş ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik’in adı yeni yaptırılan parka verildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:21
Burhaniye’de Şehit Astsubay Çelik’in adı parkta yaşatılacak

Burhaniye ilçesinde, 2015 yılında Van’ın Erciş ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik’in adı yeni yaptırılan parka verildi. Mahkeme mahallesinde 8 Eylül Çamlığı yanında oluşturulan anı fidanlığı ve parkın açılışı Şehit’in Babası Hasan Çelik ve annesi Nuriye çelik’in de katıldığı törenle açıldı.


Belediyenin 5 dekarlık alanda oluşturduğu Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Anı Fidanlığı ve Parkı’nın açılışı, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadırve Güngör Persil ile daire müdürleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Tören sırasında Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteriler yaptı. Başkan Necdet Uysal, şahidini anne ve babasınabir tabloile Türk Bayrağı hediye etti. Parkın kurdelesi Şehit Babası Hasan Çelik ve anası Nuriye Çelikile birlikteKaymakam Öner ve Başkan Uysal tarafından kesildi. Başkanı Necdet Uysal ve Kaymakam Hüseyin Öner yaptıkları konuşmalarda Şehit Ahmet Çelik’in adının parkta yaşatılacağını belirterek, şehit ve gazilere minnettar olduklarını söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Baba Hasan Çelik, “Bize bu hizmeti yapanlara teşekkür ediyorum. İnşallah, bir daha böyle acılar yaşanmaz. Terör örgütü PKK’nın bir ön önce bitirilmesini cani gönülden istiyorum” dedi. Anne Nuriye Çelik de, “Oğlumu unutmadıkları için belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adı burada yaşayacak. Çok mutlu oldum. Evimde buraya yakın. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Törenin ardından katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapımdı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:21
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