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Burhaniye’de sağlıkçılar yaşlıları ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde;”Yaşlılara Saygı Haftası” çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İlçe Sağlık Müdürü Dr.

22 Mart 2019 Cuma 12:34
Burhaniye’de sağlıkçılar yaşlıları ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde;”Yaşlılara Saygı Haftası” çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendiglen öncülüğündeki 10 kişilik ekip de Kenan Sucuoğlu Huzurevi’ndeki yaşlıları ziyaret etti. Müdür Hatice Toptaş tarafından karşılanan sağlık ekibi, hatır sorup el öperken, yaşlılara karanfil dağıttı.


İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibi, yaşlılarla sohbet ederken, Dr. Ümit Bayraktar ve Hemşire Ayşen Karadağ’da huzurevi çalışanlarına hijyen eğitimi verdi. Huzurevi ziyaretlerini geleneksel hale getirdiklerini anlatan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, yaşlılara hatırlandıklarını göstermek istediklerini söyledi Dr. Kendigelen, “İnsanoğlunun var olduğu günden bu güne kadar üzerinde en çok düşündüğü, araştırma yaptığı, türlü çareler aradığı ama bir türlü engelleyemediği gerçek yaşlanmaktır. Her yeni güne yaşlanmak için değil sağlıklı yaşamak için ”Gençlikten Ömür Saklamak Hepimizin Elinde” diyerek yaşlılarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu ziyaretlerimiz devam edecek. Çalışanlara da hijyen eğitimi verdik” dedi. Huzurevi Müdürü Hatice Toptaş da, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve ekibine teşekkür etti, daha çok ziyaretçi beklediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:34
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