Burhaniye’de pano yangınını itfaiye söndürdü
Burhaniye ilçesinde, bir apartmanınelektrik panosunda çıkan yangını itfaiye söndürdü.12 Temmuz 2019 Cuma 12:55
Burhaniye ilçesinde, bir apartmanınelektrik panosunda çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Pano yangını, İskele Mahallesi Ayhan Özerdem Caddesi 48 numaralı apartmanda meydana geldi. Apartmanın elektrik panosundan dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını sündürdü. Apartmanın merdiven boşluğunu duman altında bırakan yangının söndürülmesi apartman sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.
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