Burhaniye’de ot yangınları bitmiyor Burhaniye ilçesinde; Ören Mahallesi Meço Tatil sitesi yanındaki ot yangını yazlıkçıları korkuttu.

Burhaniye ilçesinde; Ören Mahallesi Meço Tatil sitesi yanındaki ot yangını yazlıkçıları korkuttu. Yağışlı geçen ilkbahar nedeniyle boş arazi ve arsalar otlarla dolarken,kuruyan otlar yangınlara neden olmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, Meço Tatil Sitesi yanındaki boş alandaakşam saatlerinde çıkan ot yangını site sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine olay yerine giden Burhaniye İtfaiyesi yangını söndürürken, yazlıkçılar rahat bir nefes aldı. İtfaiye yetkilileri, vatandaşları rastgele sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı.

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