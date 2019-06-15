Burhaniye’de ot yangını korkuttu
Burhaniye ilçesinde, Dün gece Bahçelievler Mahallesi Toki Konutları yanında çıkan ot yangını korkuya neden oldu.15 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
Burhaniye ilçesinde, Dün gece Bahçelievler Mahallesi Toki Konutları yanında çıkan ot yangını korkuya neden oldu. Konutların etrafında yükselen alevler geceyi aydınlatırken, TOKİ konutlarında oturan vatandaşları telaşlandırdı.
Edinilen bilgiye göre, Dün gece, TOKİ konutları yanında yükselen alevlere Burhaniye itfaiyesi müdahale etti. Konutları duman atında bırakan ot yangını kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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