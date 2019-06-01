Burhaniye’de ot yangını korkuttu Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Orjan Tatil Sitesi yakınında çıkan ot yangını korkuttu.

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Orjan Tatil Sitesi yakınında çıkan ot yangını korkuttu. Yazlıkları duman altında bırakan ot yangını, Burhaniye İtfaiyesi tarafındansöndürülürken, yazlıkçılar rahat bir nefes aldı.

Bu günsabah saatlerinde, Orjan Tatil Sitesi yakında çıkan ot yangını yazlıkları duman altında bıraktı. İhbar üzerine yangın mevkiine giden itfaiye kısa sürede yangını söndürürken, yazlıkçılar rahat bir nefes aldı. İtfaiyeciler, ot yangınları için vatandaşları uyarırken, sigara izmariti atılmamasını istedi.

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