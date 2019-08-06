Burhaniye’de organ bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Devlet Hastanesi organ nakil koordinatörlüğünün düzenlediği organ bağışı kampanyası ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanında Türk Kızılay’ı ve 1903 Beşiktaşlılar Derneği üyelerinin de destek verdiği kampanyada 53 kişi organ bağış ailesine kazandırıldı.

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Dr İlyas Yıldıran’ın öncülüğünde "Tek umudum sensin "sloganı ile il merkezinde başlatılan kampanya ilçelerde de sürdürülürken, kampanya Burhaniye’de de ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanında organ nakil koordinatörü Emine Dursun Ekinci, başkanlığında kurulan organ bağış standı ilgi gördü. 1903 Beşiktaşlılar Derneği üyelerinin de destek verdiği kampanya oldukça verimli geçti. Bağışçılara teşekkür eden Emine Dursun Ekinci, “Balıkesir’de Başhekimimiz Dr. İlyas Yıldıran’ın "Tek umudum sensin "sloganı altında başlattığı çalışmalar kapsamında bu gün Burhaniye’deydik. Cumhuriyet meydanında organ bağış standında bugün için 53 kişiyi organ bağış ailesine kazandırdık. Birçok yerde bununla ilgili çalışmalar yaparak insanlığa hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Halkımızı hayatlara dokunmak için dini açıdan da caiz olan organ bağışına, kan ve kök hücre bağışına davet ediyoruz. Çünkü, yaşarken yapılan organ bağışlarının kadavra nakillere temel oluşturması açısından çok büyük önemi bulunmaktadır” dedi.