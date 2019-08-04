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Burhaniye’de okul arkadaşları 53 yıl sonra bir araya geldi

Burhaniye ilçesinde, İskele Mahallesinde 53 yıl sonra bir araya gelen 15 okul arkadaşı Öksüz Osman İlkokulunda başlayıp Nadir Tolun İlkokulunda devam eden okul anılarını yad etti.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:44
Burhaniye’de okul arkadaşları 53 yıl sonra bir araya geldi

Burhaniye ilçesinde, İskele Mahallesinde 53 yıl sonra bir araya gelen 15 okul arkadaşı Öksüz Osman İlkokulunda başlayıp Nadir Tolun İlkokulunda devam eden okul anılarını yad etti. Öğretmenleri Fethiye Caner’i de anan grup sık sık buluşma kararı aldı.


Burhaniye’de Mehmet Aydalga’nın girişimi ile 53 yıl sonra bir araya gelen okul arkadaşları, birbirlerini tanıyamadı. İskele’de Ali Hamamcıoğlu’na ait mekanda çiğ börek yiyen grubun buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı. 1963 yılında Öksüz Osman İlkokulunda başlayan arkadaşlıkları Nadir Tolun İlkokulunda devam eden 15 kişi unutulmaz bir gün yaşadı. Burhaniye Belediye Meclisi üyesi Cemal Akkılınç’ın da içinde bulunduğu gurup, organizasyonu yapan Mehmet Aydalga’ya teşekkür etti.Buluşmaya katılan arkadaşlarına teşekkür eden Mehmet Aydalga, “Pek çok arkadaşımızla çok uzun süredir görüşemiyorduk. 53 yıl sonra ilk kez bir araya gelen arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızın hepsi bir yerden emekli oldular. Bu gün, okul arkadaşımız olan Ali Hamamcıoğlu’nu mekanında bir araya geldik. Çok iyi oldu. Okul anılarımızı dile getirdik ve öğretmenimiz Fethiye Caner’i andık. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Çok memnun olduğunu anlatan Cemal Akkılınç da, “Birçok arkadaşımızla çok uzun süredir görüşemiyorduk.Bu buluşma çok iyi oldu. Bundan sonra sık bık bir araya gelme kararı aldık” dedi. Arkadaşlarını ağırlamaktan mutlu olduğunu anlatan Ali Hamamcıoğlu da, “Arkadaşlarımız böyle bir buluşma düzenledi.Bunun için de bizim mekanı seçtiler. Çok memnun oldum. Arkadaşlarımızı her zaman mekanımıza bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:44
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