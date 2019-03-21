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Burhaniye’de modern stadyum yapılıyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi tarafından kentin geleceğini şekillendirecek projeler üretilmeye devam ediliyor.

21 Mart 2019 Perşembe 13:36
Burhaniye’de modern stadyum yapılıyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi tarafından kentin geleceğini şekillendirecek projeler üretilmeye devam ediliyor. Şehir merkezi içinde kalan stadyumun kent dışına çıkarılarak daha modern hale getirilmesi için başlanan proje tüm hızıyla ilerliyor.


Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın talimatları ile başlatılan hizmet hamlesi kentin dört bir yanında çeşitli projelerle sürüyor.Spor Toto Teşkilatı ve Burhaniye Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında toplam 56 dönüm arazi üzerinde inşaatına başlanan ilçe stadyumunun içerisinde bin kişilik tribün, 8’li soyunma binası ve futbol sahası yer alıyor.


Bunun yanı sıra stadyum inşaatının bitimine müteakip, belediyenin kendi bütçesinden, yine bu alanda bir spor kompleksi de yapılacak. Burhaniye’ye kazandırılacak olan spor kompleksinin içinde de 4 kulvarlı tartan pist, çok amaçlı kapalı spor salonu, açık spor sahaları ve kafeteryaların yer alacağı sosyal tesisi alanları yapılacak. Burhaniye’nin geleceğine yönelik projeler üreterek şehrin gelişimine olumlu yönde katkı sunabilecek, bugün için değil yarını düşünerek projeler ürettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Belediye yönetimine geldiğimiz günden beri kentimizin gelişmesi, modernleşmesi, sosyal ve kültürel alanları ile daha yaşanılabilir bir şehir olması için çalışıyoruz. 5 yıllık görev süresinde söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Seçimlerde de halkımızın bize tekrar görev vermesi halinde bize olan güveni ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte de yeni yeni projeleri hazırlayıp hayata geçirerek halkımızın refah seviyesini yükselteceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:36
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