Burhaniye’de liselilerden iyilik hareketi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mutlu Sami Kızılcık ve gönüllü öğrencileri tarafından başlatılan kitap bağışı kampanyası çığ gibi büyüdü. Toplanan 8 bin kitap okul kütüphanelerine hediye edildi.

Burhaniye’de gönüllü öğrenciler Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner’in de desteğini alarak ilerleyen sosyal sorumluluk projesinde hedef büyütürken, yaptıkları yardımlarla Burhaniye’nin yüz akı olmaya devam ediyor.’Armağanınız kitap olsun ve kitap dostu iş yeri’ projeleri kapsamında tam 8 bin kitabı sınıf kitaplıkları ve okul kütüphanelerine hediye etti. Diyarbakır-Ergani Namık Kemal Ortaokulu, Van-Tuşba Şehit Soner İdil Ortaokulu kütüphanelerine ve depremden zarar gören Çanakkale Ayvacık Kaşkaya Mahallesi’Ne köy kitaplığı oluşturmak amacıyla yüzlerce kitap gönderdiler.