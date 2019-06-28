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Burhaniye’de lavanta umut oldu

Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (Baçem) tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursları verilirken, genç üreticilere umut oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 14:18
Burhaniye’de lavanta umut oldu

Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (Baçem) tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursları verilirken, genç üreticilere umut oldu. Lavanta tarlasında fotoğraf çektiren Şule Saray ve Nurcan Soyulcuoğlu, şifalı bitkileri üretmek istediklerini söylediler.


İlçeye bağlı Börezli Mahallesinde bulunan Çiftçi Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kurslara Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar katılırken, tıbbi ve aromatik bitki üretimi de yaygınlaştı. Şenliğe katılmak için gelen Şule Saray ve Nurcan Soyulcuoğlu, bitkileri incelerken lavanta bahçesinde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayvalık’ta lavanta üretimine başladığını anlatan Nurcan Soyulcuoğlu, “Ben burada kurslara katılmıştım. Şu anda Ayvalık’ta lavanta üretimi yapıyorum. Burada da hatıra fotoğrafı çektirdik” dedi. Zeytinyağı üretimi yaptığını anlatan Şule Saray da,” Ben de Ayvalık’tan geldim. Şu anda Altınoluk Meslek Yüksek Okulunda tıbbı aromatik bitkiler eğitimi alıyorum. Bu bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılmasını istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:18
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