0553 313 94 23

Burhaniye’de Kültür ve Sanat Derneği’ne yeni başkan

Burhaniye ilçesinde, Ali Özcan tarafından kurulan Kültür ve Sanat Derneğine Levent Avcu başkan oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:27
Burhaniye’de Kültür ve Sanat Derneği’ne yeni başkan

Burhaniye ilçesinde, Ali Özcan tarafından kurulan Kültür ve Sanat Derneğine Levent Avcu başkan oldu. Genel kurulda Özcan aday olmazken, tek liste ile gidilen seçimde 53 yaşındaki Levent Avcu, Kültür ve Sanat Derneğinin yeni başkanı oldu.


Derneğin Türk Halk Müziği Korosunda görev yapan Levent Avcu, görevine başlarken, Kurucu Başkan Ali Özcan’a teşekkür etti. Müziği çok sevdiğini anlatan Avcu, “Derneğimiz 25 yıl önce kuruldu. Ali Ağabey bu güne kadar getirdi. Şimdi ise görevi bize devretti. Bu güne kadar olduğu gibi hep birlikte çalışacağız. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının yanı sıra çocuk koroları da oluşturmak istiyoruz.Enstrüman kursları açmak istiyoruz. Korolarımızda daha çok insan görmek istiyoruz. Bunun için yetenekli vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:27
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arnavutköy’de “28 Şubat” söyleşisi
    1. Arnavutköy’de “28 Şubat” söyleşisi
    2. Yatırım fonu istatistikleri
    3. 019'un yargıya güven yılı olmasını..
    4. Spigen Samsung Galaxy S10 serisi..
    5. Doğal gaz ithalatı aralıkta arttı
    6. Künefe yeme yarışması renkli..
    7. Yunanistan’da antika satıcıları daha..
    8. Medlife Sağlık Grubu, hastanelerinde..
    9. Aracıyla selde mahsur kalan sürücü..
    10. Eskişehir’de akıl almaz olay
    11. Pakistan Başbakanı İmran Han,..
    12. Buzlanan yolda kayan kamyon devrildi:..
    13. Merkez Bankası rezervleri 100 milyar..
    14. Fibabanka personel alım başvurusu |..
    15. Niğde’de 69 bekçi göreve başladı
    16. AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin:
    17. Kız arkadaşını darp eden şahıs..
    18. Konya’dan 28 Şubat mağduriyetlerinin..
    19. Galatasaray, BB Erzurumspor maçı..
    20. Akiş GYO'nun 2018 konsolide geliri 396..
    21. FETÖ’nün kodlarla fişlediği 3 eski..
    22. Binali Yıldırım, “Kanunsuz iş yapanı..
    23. Bozyazı’da sağlık personeline..
    24. Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker,..
    25. Alanya Köprübaşı yolu açıldı
    26. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    27. Tilki köyde tavuk bırakmadı
    28. TOSFED'de yeni başkan Eren Üçlertoprağı
    29. ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro..
    30. Antalya’da 2018 yılında kırılan turizm..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."