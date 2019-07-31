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Burhaniye’de "Köyümüzde Şenlik Var"

Burhaniye ilçesinde, Tarla Zanat Üretimve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Burhaniye Şubesi iş birliği ile “Köyümüzde Şenlik Var” üst başlıklı “Elim Sende, Çocuk Sanat İmece”, 8.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
Burhaniye’de "Köyümüzde Şenlik Var"

Burhaniye ilçesinde, Tarla Zanat Üretimve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Burhaniye Şubesi iş birliği ile “Köyümüzde Şenlik Var” üst başlıklı “Elim Sende, Çocuk Sanat İmece”, 8. Uluslararası Kültür Sanat Şenlikleri 2,3 ve 4 Ağustos 2019 tarihlerinde Taylıeli Köyü “Tarla Zanat” şenlik alanında gerçekleştirilecek. Çocukları merkezine alan şenlik programında tiyatro, dans, müzik, pantomim, kukla, karagö, masal. İllüzyon ve sirk gösterilerinin yanı sıra, çocuklar için farklı başlıklarda atölyeler de yer alacak.


İmece yöntemi ile gerçekleştirilen şenlikte, hiçbir kişi ya da kurumun nakdi katkısı talep edilmemekte, “emek ve yemek” paylaşımı ile sanat ürünlerini sergileyen sanat emekçileri ile Burhaniye esnafının yanı sıra birçok kişi bu kültür sanat imecesine el veriyor. Şenlik süresince çocuklar ve tüm izleyiciler için oyun ve gösteriler ücretsiz olacak. Şenlikleri herkesi beklediklerini anlatan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Uğur Baykent, “Çocuklara yönelik etkinlik ve gösterilerin başlamasından bir gün önce 1. Ağustos perşembe Taylıeli Köyü Tarla Zanat sahnesinde Antalya Antre Sahne Tiyatrosu, "Baba" adlı oyununu ÇYDD için sahneleyecek. Oyun, yozlaşmış aile ilişkilerini kara komik bir dille gözler önüne seriyor. Ayşe Sinem Korola ve Çağdaş Çobanoğlu yazıp yönettiği oyunda,yardımcı yönetmenliğiDünya Özhan, Müzik Arcan Doğan ve Hamdi Deniz Erol yaparken, oyunda, Ayşe Sinem Korola, Çağdaş Çobanoğlu, Özgür Kaya ve Mehti Ertuğrul rol alacak. Herkesi şenliğimize bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
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