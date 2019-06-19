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Burhaniye’de köylü kadınlara altın bilezik

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Bahadınlı Mahallesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı El Sanatları Kursu sona ererken, hazırlanan eserlerde görücüye çıktı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:41
Burhaniye’de köylü kadınlara altın bilezik

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Bahadınlı Mahallesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı El Sanatları Kursu sona ererken, hazırlanan eserlerde görücüye çıktı. 18 kursiyere başarı belgelerini veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kursiyerlerin altın bilezik sahibi olduklarını söyledi.


İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde, geçtiğimiz Kasam ayında açılan El Sanatları Kursu sona ererken, hazırlanan yüzlerce ürün de Sağlık Evi Salonunda görücüye çıktı. 18 kursiyerin belgeleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, Bahadınlı Ortaokulu Müdürü Hüseyin Civelek ve Mahalle Muhtarı Sezgin Gökdemir tarafından verildi. Bu yıl kurslardan 7 bin 614 kişinin yararlandığını anlatan Müdür Bülent Dükancı, “Kurslarımıza katılanların yüzde 60’ı kadınlardan oluşmaktadır. Buradaki kursumuza devam eden kadınlarımızda çok güzel eserler ortaya koydular. Hepsi belge alarak birer altın bilezik sahibi oldu. Hepsini kutluyorum” dedi. Kurs Öğretmeni Makbule Yavşan da, “Kasım ayından bu yana çalışıyoruz. Ahşap boyama işleri, tel kırma, hesap işi ve kanaviçe işi ile çok güzel eserler yaptık. Bura da sergilenin ürünlerin bir bölümü satılacak. Anneleriyle birlikte kurslara gelen çocuklarımız da güzel işler yaptılar. Hepsini kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:41
  1. sanat
  2. sergi

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