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Burhaniye’de Kitap Fuarı kapılarını açtı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’nin düzenlediği 1 Kitap Fuarı başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:32
Burhaniye’de Kitap Fuarı kapılarını açtı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’nin düzenlediği 1 Kitap Fuarı başladı.


Ören Meydanında düzenlenen 1. Burhaniye Kitap Fuarı kapılarını edebiyatseverlere açarken, törenin açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, katılanlara teşekkür etti. Deveciler, kitap fuarının seçim vaatleri arasında yer aldığını söyledi. Deveciler, “Fuarımıza katılan konuklarımıza teşekkür ediyorum. Kitap Fuarının ilkini düzenliyoruz. Böyle bir fuar düzenlemeye karar vermiştik. Fuarımız ilgi gördü. İnşallah, bunu devam ettireceğiz. 1989 yılında ben belediye meclisi üyesiydim. O zaman Kültür ve Sanat Festivalini başlattık. Ondan sonra gelen arkadaşlar da bunu devam ettirdi. Bu yıl 31’incisini yapacağız. İnşallah Kitap Fuarının da 31’incisini yaparız. Biz görmek bile evlatlarımız ve torunlarımız görür. Göreve geldikten sonra yat limanına yeşillendirme yaptık. 2 adet kreş ile 1 hayvan barınağının yapımına kısa sürede başlayacağız” dedi.


Çok sayıdaki yazar kitaplarını imzaladı. Kitap Fuarı 5 gün devam edecek.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:32
  1. kitap
  2. sanat
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