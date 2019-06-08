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Burhaniye’de kayısı bereketi yaşanıyor

Burhaniye ilçesinde, 3 yıl aradan sonra kayısı bereketi yaşanıyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:54
Burhaniye’de kayısı bereketi yaşanıyor

Burhaniye ilçesinde, 3 yıl aradan sonra kayısı bereketi yaşanıyor. Ören Mahallesinde ilk kayısı hasadı yapılırken, Mustafa Devrim de, bahçesindeki kayısıları komşularına dağıtmaya başladı.


İlçenin Ören Mahallesindeki evlerin bahçelerinde kayısı hasadı başlarken, ürünün bolluğu da sevindirdi. Erkenci kayısıların hasadına başlandığını anlatan 58 yaşındaki Mustafa Devrim, bu yıl ürünün bol olduğunu söyledi. Bahçesinde 25 adet meyve ağacı olduğunu anlatan Devrim, “ Mahallemizde erkenci kayısıların hasadına başlandı. Bahçemdeki kayısılara komşularıma dağıtmaya başladım. Mahallemize gelen herkese kayısı ikram ediyorum. Bu yıl Ören’de kayısı oldukça bol. Kayısılar 3 yıldan beri az ürün veriyordu.Bu yıl bol olan ürünü de komşularımızla paylaşıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:54
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