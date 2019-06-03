Burhaniye’de katı atık depolama alanında yangın
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, katı atık depolama alanında çıkan yangını itfaiye söndürdü.03 Haziran 2019 Pazartesi 23:28
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, katı atık depolama alanında çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki katı atık depolama alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanlar Şarköy Mahallesini de duman atında bıraktı. İhbar üzerineolay yerine giden Burhaniye İtfaiyesiuzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, mahalleli de rahat bir nefes aldı.
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