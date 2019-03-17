Burhaniye’de Kapalı Pazar Yeri ve Gençlik Merkezi projesi inşa edilecek

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi’ne kapalı Pazar Yeri ve Gençlik Merkezi inşa edilecek. Projesinin hazır olduğunu bildiren Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye’yi modern ve yaşanılabilir bir kent olarak dizaynetmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Burhaniye Belediyesi tarafından, Bahçelievler Mahallesinde yaptırılacak olan Pazaryeri ve Gençlik Merkezinin içinde bulunacağı kompleks için 2018 yılı mart ayında yerelde açılan mimari proje yarışmasında birinci olan proje kapsamında çalışmalara en kısa zamanda başlanacak. Bahçelievler Mahallesinde uygulanacak olan kompleks bodrum dahil 3 katlı olarak inşa edilecek. Bodrum katı otopark olarak kullanılacak komplekste, pazaryerinin de yer alacağı zemin katı asma katlı olarak dizayn edilecek. Asma katında ticari dükkan ve ofisler yer alacak kompleksin birinci katında ise ofis, kütüphane, atölyeler ve çok amaçlı kültür salonu yer alacak. Burhaniye Belediye Başkanı Ak Partili Necdet Uysal, Bahçelievler Mahallesi’nde yapacakları Kapalı Pazar Yeri ve Gençlik Merkezinin projesinin hazır olduğunu seçimlerin hemen ardından yapımına başlanacağını söyledi. Başkan Uysal, ’’Bahçelievler Mahallemizde yapmayı planladığımız ve projesi hazır olan kompleks de kapalı otopark, kapalı pazaryeri, ofisler, ticari dükkanlar, atölyeler ve çok amaçlı kullanılacak kültür salonu yer alacak. İnşa edeceğimiz kompleks sayesinde Bahçelievler ve yakın Mahallelerimizdeki vatandaşlar daha modern ve çağdaş bir ortamda Pazar alışverişlerini yapabilecek. Kültürel ve sosyal etkinliklere katılabilecek” dedi.