0553 313 94 23

Burhaniye’de itfaiyeden yılan operasyonu

Burhaniye ilçesinde, eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

04 Haziran 2019 Salı 10:02
Burhaniye’de itfaiyeden yılan operasyonu

Burhaniye ilçesinde, eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Yılan doğal ortama salındı.


Mahkeme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bir eve giren yılan vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye ekipleri yılanı yakalamayı başardı. Dışarı çıkarılan yılan doğal ortamına salınırken, evde bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsveç'te Ramazan Bayramı
    1. İsveç'te Ramazan Bayramı
    2. TBMM Başkanı Şentop, Hz. Süleyman..
    3. Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı
    4. Burhaniye’de itfaiyeden yılan..
    5. (Özel) 119 yıllık torna makinesiyle..
    6. İçişleri Bakanlığı: "Bayram tatilinin..
    7. Dünya Çevre Günü’nde Turkcell’den..
    8. Daikin, ‘Çevre Raporu’yla geleceğini..
    9. Uluslararası öğrenciler kendi..
    10. Korunan alanlar engelsiz alanlara..
    11. Kırklareli’de bayram coşkusu
    12. Zonguldak’ta bayramda silah sıkma..
    13. Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla..
    14. "Bu pençe kartal pençesi gibi..
    15. Dolandırıcılara ‘Kobra’ operasyonu
    16. “Bayram gönüllere girmek için fırsattır”
    17. Elazığ'da şehit asker için tören
    18. Rusya'da Ramazan Bayramı
    19. Yurtta hava durumu
    20. Vali Çakacak, Bayram Namazını Reşadiye..
    21. Bayramımız bayram olsun
    22. Sudan’da kanlı müdahale! 35 gösterici..
    23. Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist..
    24. Yarım asırdır süpürge yapıyor
    25. İsveç’te bayram namazı coşkusu
    26. Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit..
    27. İngiltere’den engellilere akülü..
    28. Gedik Namazgah’ında Bayram Namazı
    29. Kosova’da Ramazan Bayramı coşkuyla..
    30. Bayram namazı sonrası devlet milletle..
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!