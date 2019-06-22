Burhaniye’de itfaiye karga kurtardı
Burhaniye ilçesinde, Bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı.22 Haziran 2019 Cumartesi 15:47
Burhaniye ilçesinde, Bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı. Karga kurtarma operasyonu Hacıahmet Mahallesi Irmak Caddesi 184 Ada B Blok Daire 1 adresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, apartmanın havalandırma boşluğuna giren karganın çıkamadığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, uzun bir uğraşın ardından kargayı çıkarmayı başardı. Herhangi biryarası olmadığı anlaşılan karga doğal ortama salındı.
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