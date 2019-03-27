Burhaniye’de istihdam seferberliğine destek artıyor

Burhaniye ilçesinde, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan 2019 İstihdam Seferberliğine destek giderek artmaya başladı. İstihdam Seferberliği kapsamında, Burhaniye Ticaret odası ev sahipliğinde, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Balıkesir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılan toplantı sonuçlarını vermeye başladı.

Ticaret Odası Salonunda yapılan toplantıya, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Muhammet Sıddık Polat, Balıkesir Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, Burhaniye Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Canan Aldağ, Edremit İŞKUR Hizmet Merkez Müdürü Nilüfer Karahan, Burhaniye Ticaret Odası üyeleri ile işverenler ve yatırımcılar katılırken, istihdam teşvikleri anlatılmıştı. Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, başlatılan çalışmaların sonuç vermeye başladığını söyledi. Başkan Aysel, “Burası Türkiye Burada İş Var sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında çıkarılan İstihdam teşviklerinin iş dünyasına bir soluk vermeye başladığını gördük. Burhaniye’de firmalar teşviklerden faydalanarak ilave istihdam sağlamaya başladı. Firmamız olarak 2019 istihdam seferberliğine destek vereceğiz. Öncü olmak anlamında istihdam seferberliğine, şirketimiz olarak çalışan sayımızı artırarak katkıda bulunuyoruz. İşverenlerden İstihdam Seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerden faydalanmalarını istiyoruz” dedi.