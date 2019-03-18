0553 313 94 23

Burhaniye’de istihdam seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yaptığı istihdam seferberliği çağrısı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde de yankı buldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:27
Burhaniye’de istihdam seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yaptığı istihdam seferberliği çağrısı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde de yankı buldu. Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda ilçedeki iş adamlarına istihdam seferberliğine katılın çağrısı yaptı.


TicaretOdası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel tarafından yapılan açıklamada, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi; Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TürkAkım'ın Kıyıköy terminalinde öncelik güvenlik
    1. TürkAkım'ın Kıyıköy terminalinde..
    2. Gözünü kapattı ayrım yapmayanların..
    3. Güvenlik korucularının çocukları..
    4. "Eskort" araçlı uyuşturucu satıcıları..
    5. Elazığ’da şehitler saygı atışı ile..
    6. DAG Teleskobuna yönelik bir proje daha..
    7. Van’da 163 kaçak göçmen yakalandı
    8. Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    9. 17 yaşındaki kızdan 21 gündür haber..
    10. Geçen yıl Eskişehir çiftçisine 198..
    11. Trabzon Toptancı Balık Hali son..
    12. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    13. İstikbal Mobilya Kayserispor’da..
    14. Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak:..
    15. GRAFİKLİ - Fenerbahçe Beko, Avrupa'da..
    16. "İlk olmak her zaman zor ve gurur..
    17. “Türk kahvesi, Türk kültürüyle ismi..
    18. E-İhracatın geleceği İzmir’de..
    19. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk:..
    20. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    21. “Otonom araçlarla ezberler bozulacak”
    22. Muğla’da 18 Mart etkinlikleri
    23. Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli..
    24. Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik”..
    25. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    26. 33 yıldır protez kolları ile..
    27. Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale..
    28. Trabzonspor, deplasman fobisini yendi
    29. Başkan Akkaya: “Tarlada izi olanın..
    30. Anadolu Efes'te 4. dalya heyecanı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu