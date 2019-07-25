Burhaniye’de iş insanı Kemal Genişson yolculuğuna uğurlandı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ilçenin tanınmış iş insanlarından Hayati Geniş’in kardeşi akaryakıt istasyonu müdürü Kemal Geniş (45), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ilçenin tanınmış iş insanlarından Hayati Geniş’in kardeşi akaryakıt istasyonu müdürü Kemal Geniş (45), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Kocacamide kılınan namazın ardından Börülceköy mezarlığında toprağa verilen Geniş’in zamansız ölümü ailesini ve sevenlerini üzdü.

Bir süre önce yakalandığı pankreas kanserinden tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 1 çocuk babası Kemal Geniş için Kocacamide düzenlenen cenaze töreni Burhaniyelileri buluşturdu. Caminin avlusu cemaati almadı. Bir süre omuzlarda taşınan Geniş’in cenazesi Börüllceköy mezarlığında toprağa verilirken, ağabey Hayati Geniş ve yakınları taziyeleri kabul etti. Geniş’in zamansız ölümü yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

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