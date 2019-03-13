0553 313 94 23

Burhaniye’de heyelan, 6 ev boşaltıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde heyelan sebebiyle 6 ev tahliye edildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:07
Burhaniye’de heyelan, 6 ev boşaltıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde heyelan sebebiyle 6 ev tahliye edildi.


İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 287 nüfuslu Korucaoluk Mahallesi’nde meydana gelen heyelan yüzündün bazı evlerin duvarlarında çatlak oluşması üzerine 6 ev tahliye edildi. Evleri boşaltılan vatandaşlar yakınlarının yanına yerleştirilirken, Afad İl Müdürü Bayram Şahin, mağdur olan vatandaşlara kiralık ev bulunabileceğini ya da kontayner evler gönderilebileceğini söyledi. Şahin, yapılacak kapsamlı araştırmalardan sonra vatandaşların başka yerde iskan edilebileceklerini de söyledi. Kaymamam Hüseyin Öner, de vatandaşların mağdur olmaması için gerekenin yapılacağını söyledi. Öner, "Afad İl Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonunda bu konutlarda yaşanması tehlikeli olduğu yönünde rapor tutulmasının ardından biz tedbiraldık. Bu 6 haneyi vatandaşların can güvenliği açısından tahliye ettik.Afad il müdürlüğü ekiplerimizin etüt çalışmalarının sonunda biz de vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar içinde olacağız. Ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.


Mağdur olduklarını anlatan vatandaşlardan İrfan Karakaya, “Evlerimiz yukardan çatlama oldu. Onun için çok rahatsız kaldık. Oğlumun evinde katılıyoruz. Devletimizin yakın zamanda çare bulmasını istiyoruz” dedi.


Bahriye Çakan da, ”Evimizde kayma oldu yazdan beri.Evimize giremez olduk. Eşyaları oğlumun evine taşıdık. Gelip inceleme yaptılar. Evimizin olmasını istiyoruz” diye konuştu.


Muhtar Hüseyin Arıcı ise, “Köyümüzde olan heyelan tehlikesinden dolayı Kaymakam bey Cumartesi günü incelemelerde bulundu. İl Afet Müdürlüğü de bu gün geldi. İl Afet Müdürümüzdeincelemeler yaptı. Gereken teknik çalışmalardan sonra ne olacağına verilecek. Bu aşamada 7 ev boşaltıldı. Gerekli şeritler çekildi. Vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmalar yapılacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Girişimcilere 500 milyon TL bütçe ayıracağız"
    1. "Girişimcilere 500 milyon TL bütçe..
    2. GÜNCELLEME - İzmir'de ByLock operasyonu
    3. Berlin’de Bursa imzası
    4. THY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX..
    5. Kaymakam Üçer: “Geceleri düdük sesi..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski KKTC..
    8. Silindir uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    9. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hangi..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş..
    12. Rusya ve Çin, iki nükleer santral için..
    13. Erdoğan, İrsen Küçük'ün vefatı..
    14. Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi..
    15. Park halindeki tırların akülerini..
    16. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    17. İngiltere Büyükelçisi’nden..
    18. İstanbul’dan Samsun’a kargo ile..
    19. Aydemir: ‘Allahü Ekber Ruhu ilelebet..
    20. "Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı..
    21. Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı
    22. Türel: “Muhalefetin projelerimizi..
    23. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19..
    24. Yazar Burcu Bahar, minik..
    25. Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık..
    26. 3. Teknoloji’de ’açık kaynak..
    27. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    28. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    29. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    30. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!