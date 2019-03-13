Burhaniye’de heyelan, 6 ev boşaltıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde heyelan sebebiyle 6 ev tahliye edildi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 287 nüfuslu Korucaoluk Mahallesi’nde meydana gelen heyelan yüzündün bazı evlerin duvarlarında çatlak oluşması üzerine 6 ev tahliye edildi. Evleri boşaltılan vatandaşlar yakınlarının yanına yerleştirilirken, Afad İl Müdürü Bayram Şahin, mağdur olan vatandaşlara kiralık ev bulunabileceğini ya da kontayner evler gönderilebileceğini söyledi. Şahin, yapılacak kapsamlı araştırmalardan sonra vatandaşların başka yerde iskan edilebileceklerini de söyledi. Kaymamam Hüseyin Öner, de vatandaşların mağdur olmaması için gerekenin yapılacağını söyledi. Öner, "Afad İl Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonunda bu konutlarda yaşanması tehlikeli olduğu yönünde rapor tutulmasının ardından biz tedbiraldık. Bu 6 haneyi vatandaşların can güvenliği açısından tahliye ettik.Afad il müdürlüğü ekiplerimizin etüt çalışmalarının sonunda biz de vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar içinde olacağız. Ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.

Mağdur olduklarını anlatan vatandaşlardan İrfan Karakaya, “Evlerimiz yukardan çatlama oldu. Onun için çok rahatsız kaldık. Oğlumun evinde katılıyoruz. Devletimizin yakın zamanda çare bulmasını istiyoruz” dedi.

Bahriye Çakan da, ”Evimizde kayma oldu yazdan beri.Evimize giremez olduk. Eşyaları oğlumun evine taşıdık. Gelip inceleme yaptılar. Evimizin olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Muhtar Hüseyin Arıcı ise, “Köyümüzde olan heyelan tehlikesinden dolayı Kaymakam bey Cumartesi günü incelemelerde bulundu. İl Afet Müdürlüğü de bu gün geldi. İl Afet Müdürümüzdeincelemeler yaptı. Gereken teknik çalışmalardan sonra ne olacağına verilecek. Bu aşamada 7 ev boşaltıldı. Gerekli şeritler çekildi. Vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmalar yapılacak” dedi.