Burhaniye’de Garnizon Komutanı Ertuğran’a uğurlama Yemeği

Burhaniye ilçesinde, Garnizon Komutanlığı görevini yaparken, Tunceli’ye tayini çıkan Topçu Yarbay Mümin Ertuğran için düzenlenen uğurlama yemeği yoğun ilgi gördü. İskele Bydoğan Restoran’da gerçekleştirilen uğurlama yemeği. Burhaniye’deki bürokratlarla,siyasi parti temsilcileri ve oda başkanlarını buluşturdu.

Uğurlama yemeğine, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran,Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Birinci, Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Reisi Hasan Öztürk, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, ilçedeki kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve esnaf odaları temsilcileri katıldı.

Düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Hüseyin Öner, “Bugün burada 3 yıl boyunca ilçemizde Garnizon Komutanlığı görevi yapmış Yarbay Mümin Ertuğran Bey’in bizlere ve ilçemize vedası vesilesiyle bir araya geldik. Adli, askeri ya da idari görevler zamanı geldiğinde yer değiştirmek suretiyle tüm ülke sınırları içinde yürütülen kutsal görevler.Belirli sürelere sınırlı ve yer değişikliğine tabi görevlerin zevkli, güzel yönleri olduğu gibi zor yönleri de vardır. Ben,güzel yönlerinden bahsetmek istiyorum. Bugün burada komutanımızı uğurlarken tanık olduğumuz gibi çalıştığınız yerlerde dostluklarınız, arkadaşlıklarınız, çalıştığınız yerlerle gönül bağlarınız olur. Komutanımız da görev yaptığı sürece tüm kurumlarla iş birliği ve uyum içinde, mesai mefhumu tanımaksızın özverili bir şekilde çalışmış, herkesin saygı ve sevgisini kazanmıştır. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum" dedi. Veda yemeğinin sonunda, Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler,Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran’a birer plaket takdim ederken Kaymakam Öner’in Eşi Zehra Mine Öner ise tüm katılımcılar adına günün anısına komutanın eşi Arzu Ertuğran’a bir hediye takdim etti.