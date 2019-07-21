Burhaniye’de engellilerin yol çilesi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde engelli vatandaşlar, evlerinin önündeki yolun bozuk olması sebebiyle sokağa çıkmakta güçlük yaşıyor.

Burhaniye ilçesinde ikamet eden engelli Hakan Daylak ve Halit Kokurcan, yolların bozuk olmasına isyan etti. Yanlış tedavi yüzünden tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Hakan Daylak, annesinin ve babasının yardımı ile hayatını sürdürüyor. Oğulları için yetkililerden yardım isteyen Murat Daylak, “Yolumuz toprak ve bozuk olduğu için oğlumu 100 metre yakınımızda olan sahile götüremiyorum. Sokağımıza parke taş döşenir veya asfalt yapılırsa oğlumu tekerlekli sandalye ile sahile götürebileceğim" dedi.

Evden çıkamadığını ifade eden 65 yaşındaki Halit Kokurcan ise, “Ben 1975 yılında geçirdiğim bir kaza sonucu bu duruma geldim. Yolumuz çok bozuk. Bazen ambulansla hastaneye gitmek gerekir. Yol bozuk olduğu için evimizin önüne ambulans bile yanaşamıyor. Yolumuzun yapılmasını istiyorum” dedi.