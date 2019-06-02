Burhaniye’de elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.

Mithatpaşa CaddesindekiŞentürkler Apartmanında çıkan elektrik panosu yangını korkuttu. Öğle saatlerinde Şentürkler apartmanının girişinde dumanların çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, pano yangınını büyümeden söndürdü. Yangının söndürülmesi, apartman sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.