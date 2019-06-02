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Burhaniye’de elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.

02 Haziran 2019 Pazar 15:02
Burhaniye’de elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.


Mithatpaşa CaddesindekiŞentürkler Apartmanında çıkan elektrik panosu yangını korkuttu. Öğle saatlerinde Şentürkler apartmanının girişinde dumanların çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, pano yangınını büyümeden söndürdü. Yangının söndürülmesi, apartman sakinlerine rahat nefes aldırdı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:02
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