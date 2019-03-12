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Burhaniye’de bir ilk

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) yazdığı “Güneşten Üret Kendin Tüket” isimli proje ile ilçede yine bir ilki gerçekleştirdi.

12 Mart 2019 Salı 09:53
Burhaniye’de bir ilk

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) yazdığı “Güneşten Üret Kendin Tüket” isimli proje ile ilçede yine bir ilki gerçekleştirdi. 12 Şubatta 603 bin liralık sözleşme imzalanırken, dünde projenin tanıtımı yapıldı.

 

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki törene, Kaymakam Hüseyin Öner, AK Partili Belediye Necdet Uysal, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Hasan Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile daire müdürleri ve öğretmenler katıldı. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, proje hakkında bilgi verirken, projenin bir ilk olduğunu söyledi. Kuştutan, “Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) hazırladığımız ve ajans tarafından kabul gören 603 bin lira tutarındaki projemiz ile okulumuzun elektriğini güneş enerjisinden üretmek istiyoruz. Fazla ürettiğimiz elektriği de satarak okulumuza gelir getirme amacındayız. Aynı zamanda, proje bütçesi ile kuracağımız birer adet Elektrik-Elektronik Atölyesi, Yenilenebilir Enerji Atölyesi ile de sektöre yenilenebilir enerji alanında aranan eleman yetiştirmek için körfezin başvuru merkezi olacağız.Tanıtım ve açılış programı ile projemize başlamış bulunuyoruz. Bu süreçte proje ortağımız İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve bize her daim destek veren Kaymakamımız Hüseyin Öner’e teşekkürü borç biliriz. Yine, projemizin iştirakçileri olan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram ve Sever Makine sahibi Coşkun Sever’e destekleri için minnettarız. Açılışımıza gelerek bizleri onurlandıran başta Kaymakam Hüseyin Öner ile Belediye Başkanımız Necdet Uysal’a, daire amirlerine ve okul müdürü arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Projemizin okulumuz, ilçemiz ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:53
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